Bava (ex ds Torino): “Nel 2016 sono stato vicino ad acquistare Zaniolo”

Il 2016 fu un anno difficile per Nicolò Zaniolo. Come raccontato dallo stesso calciatore, dopo aver lasciato la Fiorentina cercava un settore giovanile per rilanciarsi e non smettere di inseguire il sogno di giocare a pallone. Massimo Bava, ex diesse granata, in una diretta Facebook con L’Aiac Torino racconta di come fu vicino ad acquistare il 22 giallorosso. Queste le sue parole: “Nel 2016 fui molto vicino a prendere Nicolò Zaniolo, che aveva appena lasciato la Fiorentina. Quando lo vidi pensai che era un bel giocatore ma un allenatore mi disse che aveva una testa particolare e persi tempo. Provai a tornare alla carica, ma ormai aveva firmato con la Virtus Entella”.