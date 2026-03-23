Baturina: “Roma, Juventus e Atalanta sono squadre top e sono molto vicine”

Martin Baturina, centrocampista del Como, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Serie A nella quale si è soffermato sulla lotta al quarto posto: "Se do un'occhiata alla classifica alle volte? Io personalmente sì. Ovviamente. Stiamo gareggiando contro le migliori squadre d'Italia e ne siamo davvero felici". Queste le prime parole di Baturina che ha poi concluso: "Dobbiamo andare avanti perché Juventus, Roma, Atalanta sono tutte squadre top e sono vicine a noi. Quindi sì, sarà una grande battaglia".