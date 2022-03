Battistini, ag. Cragno: “La Roma lo ha valutato. Poi ha preso Rui Patricio”

Il procuratore ha rivelato dei retroscena di mercato riguardanti il suo assistito

Graziano Battistini, ospite di una diretta di CMIT TV, ha parlato di alcuni retroscena di mercato riguardanti il portiere del Cagliari Cragno, suo assistito. "So che la Roma lo stava valutando, poi hanno preferito un portiere portoghese (Rui Patricio, ndr) come Mourinho" ha rivelato l'agente che poi ha preferito non esprimersi sull'arrivo di molti portieri stranieri in Italia: "A parte Maignan, i portieri arrivati dall’estero non hanno fatto vedere grosse cose. Credo che debba sempre prevalere la meritocrazia.