Batistuta, un ‘Nueve’ da cineteca: il suo documentario in corsa per i Nastri d’Argento

Potrebbe arrivare un’altra vittoria importante per Gabriel Omar Batistuta, ma non sul campo. Come ha annunciato lo stesso argentino tramite il profilo ufficiale Twitter il documentario sulla sua carriera, “El Numero Nueve” (con la regia di Pablo Benedetti e prodotto da Sense Media), è stato inserito nella selezione ufficiale dei Nastri D’Argento 2020 nella sezione documentario “Cinema del Reale”. Un riconoscimento importante per il calciatore, che aveva presentato la pellicola nella Capitale, durante la consueta kermesse della Festa del Cinema lo scorso ottobre.