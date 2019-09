Batistuta operato alla caviglia, la Roma: “Forza Bati” – FOTO

Operazione riuscita per Gabriel Omar Batistuta, che da tempo aveva previsto un intervento chirurgico per una protesi alla caviglia sinistra, a Basilea. E’ stato lo stesso ex attaccante argentino di Fiorentina e Roma a darne notizia, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale: “La prima tappa è superata, la protesi alla caviglia sinistra è già una realtà, ora ci stiamo avviando al recupero. Grazie per tanto amore e per la preoccupazione”. Non poteva mancare il sostegno del club giallorosso tramite i propri socia. “Forza Bati” scrivono i capitolini.