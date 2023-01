Batistuta e lo scatto social con Totti che accende Roma-Fiorentina

L'attaccante argentino, idolo di entrambe le piazze, con uno scatto pubblicato su Instagram ha sottolineato tutta la sua attesa per il match di questa sera

Roma-Fiorentina è anche il match di Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone ha vestito per 9 anni la maglia viola (1991-2000), per tre quella giallorossa (2000-2003) e sul proprio profilo ufficiale Instagram ha voluto caricare le due squadre che questa sera si affronteranno sul prato dell'Olimpico. L'argentino ha pubblicato uno scatto insieme a Francesco Totti, entrambi con le fasce da capitano delle rispettive squadre, con una didascalia che sottolinea tutta la sua attesa per questo match: "Pronti?". Questo il messaggio social di Batistuta che a distanza di qualche ora, ha già acceso la sfida.