Batistuta: “Con Roma rapporto bellissimo. Vorrei tornare in Italia da dirigente”

Parla Batistuta. Il Re Leone ha rilasciato un'intervista a 'Dazn' in cui ha parlato di parecchi temi, passando per il campionato di Serie A e ovviamente alla Roma. Ecco le sue parole:

Come vede queste Serie A? "Secondo me vincerà il Napoli. Faccio il tifo per loro, perché penso che se lo meriti. Ci prova da 7-8 anni, ci è andato vicino ma non ci è mai riuscito. Quest'anno lo vedo più convinto. Il vantaggio è importante e non penso che le altre possano riprendere gli azzurri".