Basilea, Calafiori: “Con la Roma ho realizzato un sogno. Qui ho trovato continuità”

Calafiori, terzino classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Roma ora in forza nel Basilea, si racconta. Ai microfoni di Sky Sport parla della sua fede e dell'emozione di giocare con la maglia giallorossa. Queste le sue parole: “Sognavo di esordire e giocare con la Roma, ho realizzato tutto ciò, poi la vita e il calcio mi hanno portato a prendere altre strade ma non ho rimpianti. Ho bellissimi ricordi”. Il suo esordio tra i grandi è avvenuto nel 2020 contro la Juventus dove ha lasciato il segno: “Ricordo il gol annullato e il rigore procurato. Emozioni davvero forti, ero teso ma poi a fine partita mi sono sentito sollevato. Era il mio sogno. L’anno prima del mio esordio facevo qualche allenamento con la prima squadra e fu De Rossi ad aiutarmi a inserirmi. Ma anche Kolarov, Dzeko, Pellegrini”. A dargli fiducia fu Paulo Fonseca che nel 2021 ha salutato Roma lasciando la panchina a Mourinho. In merito allo Special One Calafiori dichiara: “Con Mourinho instauri un rapporto, lui cerca questo: mi sono trovato bene, ho avuto le mie occasioni ma alla fine è andata così. Ho preso un’altra strada ma ho dei bei ricordi di entrambi”. E poi sul Basilea: “Mi sono trovato benissimo fin da subito. All’inizio ho dovuto ambientarmi, ma ora sembra di essere qui da un anno. Qui ho trovato la giusta continuità, ho giocato tante partite di fila e non mi era mai accaduto. Sto benissimo”. Sul futuro il giovane terzino non ha dubbi: “Tra qualche anno mi piacerebbe giocare in un top club europeo e magari vincere qualche trofeo, mi piacerebbe molto la Premier League”