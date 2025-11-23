Federico Baschirotto ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Svilar ha fatto delle parate notevoli ma poi è venuta fuori la Roma che è prima in classifica. "È stata una partita equilibrata escludendo il risultato, poteva finire 3-1 per noi ma le occasioni sono state alla pari. Loro sono stati bravi a concretizzare. Dobbiamo portare a casa ciò che di buono abbiamo fatto. La squadra ha creato tanto e siamo fiduciosi".

Questi scambi davanti vi hanno creato dei problemi? "Sì sono stati bravi a giochicchiare tra le linee. Sono stati bravi a concretizzare, cosa in cui noi dobbiamo migliorare. La prestazione l'abbiamo fatta, è stata una partita dei dettagli dove loro hanno sfruttato meglio le occasioni... questo è".

Il piano era svuotare il centrocampo e cercare le punte? "Noi abbiamo creato tanto, Audero ci chiedeva di allargarci perché loro giocano a uomo. Cercavamo il terzo uomo, cosa che abbiamo fatto ma non siamo riusciti a concretizzare".