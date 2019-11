Basaksehir-Roma, porta inviolata in Europa dopo due anni: l’ultima volta con il Villarreal

Stasera, il 3-0 della Roma rifilato ai turchi del Basaksehir rappresenta, oltre al ritorno ai piani alti del Gruppo J, il mantenimento in trasferta della porta inviolata che mancava da più di due anni in Europa. L’ultima volta che i giallorossi avevano ottenuto, al fischio finale, il clean sheet risale al poker contro il Villarreal: gli undici uomini di Luciano Spalletti, erano riusciti a tenere lontani da Alisson gli spagnoli, grazie agli ingranaggi impeccabili di Manolas, Fazio e Rüdiger. Da lì in poi, la Roma aveva sempre concesso gol negli ultimi 13 match fuori casa in Europa.