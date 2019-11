Basaksehir-Roma, Pellegrini colpito in testa dagli spalti: l’arbitro ferma il match per 5 minuti – FOTO

Episodio clamoroso allo stadio Fatih Terim. Al 53′ del match tra Basaksehir e Roma, sul risultato di 3-0 per i giallorossi, Lorenzo Pellegrini è stato colpito in testa da una monetina proveniente dagli spalti. Il numero 7 romanista, che stava per battere un calco d’angolo, si è procurato un taglio sulla testa, ed è stato costretto a farsi mettere una fasciatura. L’arbitro ha sospeso il match, chiedendo al club turco di fare un annuncio attraverso l’altoparlante e ha poi parlato con i capitani delle due squadre. Dopo 5 minuti di stop, la partita è ripresa regolarmente. Lorenzo Pellegrini è rimasto in campo dopo esser stato bendato ed è andato subito a battere il corner. Dopo alcuni minuti ha lasciato il campo a Mkhitaryan ma solo per classico turnover in vista del Verona.