Basaksehir-Roma, Emre: “Per i giallorossi non sarà facile”

La Roma e il Basaksehir si affrontano nel ritorno del girone J di Europa League. Un ex dei turchi, Emre Belozoglu, che conosce bene il campionato italiano, ha parlato ai microfoni di Roma tv. Le sue parole:

“Mi ricordo che quando ho firmato per L’Inter la Roma era una delle squadre più importanti in Italia con giocatori come Emerson, Totti e Batistuta. Poi non è più riuscita a conquistare trofei ma resta comunque una grande squadra. L’allenatore del Basaksehir (Buruk, ndr) è come un fratello per me, abitavamo insieme a Milano. Spero diventi uno dei top manager a livello mondiale. Il Basaksehir è una squadra molto giovane e non sarà facile per la Roma batterla. Sarà una grande gara, faccio il tifo naturalmente per il mio amico Buruk”.