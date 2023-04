Bartoli, da capitano a capitano: sui social il sostegno a Pellegrini – FOTO

Elisa Bartoli e Lorenzo Pellegrini, destini incrociati e una fascia che pesa come un macigno. Il capitano della Roma Femminile ha difeso il numero 7 giallorosso condividendo sulle storie Instagram un post di un tifoso che prendeva le sue parti. Anche lei romana e romanista capisce la situazione del calciatore giallorosso. Il trequartista sta vivendo un momento difficile. Dal calo di prestazioni al rigore sbagliato contro il Feyenoord. Mourinho sta con lui e anche tutto lo spogliatoio lo sostiene. Oggi con l'Udinese giocherà la 100esima gara da capitano della Roma. I 60.000 dell'Olimpico si aspettano tanto da lui e vogliono una reazione. Senza Dybala e Abraham lo Special One si affida a Pellegrini per blindare il terzo posto in classifica.