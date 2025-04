Baroni: “Mai un derby così ravvicinato con la coppa”. Ma i precedenti lo smentiscono

“Storicamente non credo ci sia un altro derby giocato così ravvicinato dopo una partita di coppa. Ma questo non vuol dire niente, anzi. Il derby si può giocare anche dopo un’altra partita, è talmente straordinaria che credo che una sfida davanti ai tuoi tifosi in casa ci sarà una energia enorme”. Ha esordito così Marco Baroni nella conferenza stampa alla vigilia della supersfida contro la Roma, in programma domani alle 20:45 all'Olimpico e valida per la trentaduesima giornata di campionato. Un match sentitissimo, che non ha bisogno di presentazioni, e che potrà rivelare anche se le due romane riusciranno a proseguire la loro corsa verso il piazzamento Champions. L'affermazione di Baroni però, in riferimento alla sconfitta in trasferta di giovedì nell'andata dei quarti di Europa League contro il Bodo-Glimt (2-0 il finale), cela una non-verità, cioè il fatto che non si sia mai giocato un derby subito dopo una partita di coppa: i precedenti, infatti, lo smentiscono.