Verona, Baroni: “La Roma può fare un bel campionato. Servirà voglia e determinazione”

Ci presenti il nuovo arrivo Serdar, che giocatore è e quali sono le sue condizioni? "E' un centrocampista interessante, devo ringraziare il direttore che è stato bravo a portarlo dalla nostra parte. Ha già fatto 60 minuti in amichevole poi si è fermato. Le sue condizioni sono discrete anche se non può ancora essere chiaramente al top, io lo ritengo comunque già a disposizione e arruolabile".

Nel reparto offensivo ci sono già tante opzioni? "Federico Bonazzoli è un giocatore che ha tanto da dare, è stato bravo nel gestire quella palla. Si gioca in undici e i cambi per me sono irrilevanti nel senso che considero un gruppo di 20 titolari, si esce non perché uno non ha fatto bene ma perché ha dato tutto, voglio che passi questo concetto".