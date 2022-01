Baroni: “Buona prestazione con lo spirito giusto, sono contento”

Il tecnico del Lecce analizza la sconfitta con la squadra di Mourinho

Redazione

Il tecnico del Lecce Baroni ha analizzato la sconfitta contro la Roma, negli ottavi di Coppa Italia. Le sue parole.

BARONI A MEDIASET

Il Lecce ha rischiato di dare un altro dispiacere alla Roma, poi la partita è cambiata... Abbiamo fatto la partita che volevamo giocando con qualità. Mi è piaciuto lo spirito e siamo riusciti a preservare qualche ragazzo in vista del campionato. Buona prestazione, sono contento

Listkowski è interessante... Abbiamo molti giovani e stanno crescendo. Qualcuno ha faticato ma stanno venendo fuori e ci daranno una mano grande. Oggi ho avuto risposte importanti e oggi ho pensato di risparmiare qualcuno. Ho chiesto di avere il piglio giusto: abbiamo pressato alto e avuto personalità

BARONI IN CONFERENZA

Il Lecce esce a testa alta con una prova positiva nel complesso, partita cambiata per la qualità della Roma e una gestione dei cartellini non perfetta dell’arbitro. Inutile commentare la Roma, è una squadra con cui ci sono differenze fisiche, tecniche e di tutti i tipi. Ho chiesto ai ragazzi di non snaturarci e avere lo stesso atteggiamento, con certi campioni puoi toppare e intimorirti invece la squadra mi è piaciuta tantissimo. Sono molto contento, abbiamo giocato palla a terra e pressato. Poi abbiamo pagato, è venuta fuori la differenza tecnica e di gamba, anche con ragazzi che hanno giocato meno. Con l’espulsione poi non era facile, ma sono contento. Ce la siamo regalata questa partita ed era giusto che la affrontassimo così ma il nostro pensiero è già al campionato e dobbiamo pensare a recuperare.

Calabresi al centro ha fatto bene. Per me non è una sorpresa, ma prenderò spunto da questa prestazione, che è stata importante, come io voglio. Ha corso sempre in avanti, bravo nella gestione della palla, mi ha dato un bel segnale, ho apprezzato tantissimo, ci ha dato molto nell’approccio al lavoro e alla squadra e questa prestazione è un segnale che raccolgo con grande attenzione.

Per lei è sempre un’emozione tornare in questo stadio? Venire qui a Roma è sempre bellissimo, è sempre meraviglioso. Peccato che ancora una volta non riusciamo a vederlo come vorremmo per quello che sappiamo. Ho ricordi meravigliosi, speriamo finisca questa pandemia e si possa ripresentare il pubblico. E’ stata una bella emozione, per questo anche avevo chiesto una partita così ai ragazzi. Ci sono persone che aspettano una vita intera per 90 minuti qui, avevamo l’occasione e non dovevamo buttarla. L’abbiamo onorata mettendo in difficoltà una grande squadra.