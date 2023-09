Barella: “Con Spalletti posso fare come Nainggolan e Perrotta alla Roma”

Il centrocampista azzurro si è anche espresso sulle finali europee raggiunte dalle tre italiane: Grandi meriti per chi ci è arrivato, poi nel calcio come nella vita si vince e si perde"

Redazione

La Nazionale è pronta ad iniziare un nuovo ciclo con il commissario tecnico Luciano Spalletti. L'Italia, scenderà in campo contro la Macedonia del Nord in vista delle qualificazioni agli Europei del 2024. In conferenza stampa, ha parlato il centrocampista Nicolò Barella che si è soffermato sul paragone con Nainggolan e Perrotta ai tempi in cui Spalletti allenava la Roma e non solo:

Potresti evolverti come hanno fatto Perrotta e Nainggolan nella Roma di Spalletti?

"Sì, con Inzaghi all'Inter ho fatto di più il ruolo di incursore e se il mister mi chiederà di fare questo sarò felice di dargli una mano"

Questo campionato è più povero? E le tre italiane nelle finali cosa significano?

"Nelle coppe europee bisogna essere bravi e avere rose lunghe, oltre che fortunati. Ma la fortuna te la devi cercare perché non ci sono partite facili. Grandi meriti per chi è arrivato in finale, poi nel calcio come nella vita si vince e si perde. Per quanto riguarda il calcio italiano, dico che l'Arabia ha cambiato le carte in tavola e ognuno nella sua carriera prende le decisioni che vuole. Poi a fine carriera si guarderà indietro e valuterà se avrà o meno fatto bene".

