Barcellona, Xavi: “L’Inter meritava di vincere con la Roma, ha giocato molto bene”

L'Inter spera di archiviare al più presto il tonfo di sabato contro la Roma, magari già domani sera nella sfida decisiva col Barcellona a San Siro. Il rammarico nerazzurro è tanto per il ko con Mourinho, nonostante più di qualche occasione. Anche Xavi è tornato sulla partita di sabato: “L’Inter utilizza un modulo diverso rispetto ad altre squadre che abbiamo affrontato, il gioco di Inzaghi è molto dinamico e utilizza due punte, cosa che in Spagna non c’è più. È una rivale difficile, che contro la Roma ha giocato molto bene e avrebbe meritato la vittoria. Noi dobbiamo dimostrare di essere il Barcellona, giocare come col Bayern ma fare risultato”, ha detto in conferenza stampa l'allenatore blaugrana.