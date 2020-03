Barcellona, venduto il giocatore più veloce della stagione: Carles Perez meglio di Messi

Il Barcellona a gennaio ha venduto il giocatore più veloce della stagione. Come riporta il sito Sportsfinding.com, il club blaugrana infatti si è privato di Carles Perez, ceduto nella finestra di mercato invernale alla Roma. Il classe ’98 nella prima parte di stagione, quando giocava ancora in Liga, ha fatto registrare un velocità impressionante di ben 34.67 km/h. L’attaccante spagnolo è stato più veloce persino di Lionel Messi, dietro di lui ci sono Braithwaite (34.6 km/h), Dembelé (34.6 km/h), Semedo (34.5 km/h) e Piqué (34.1 km/h). La Roma quindi in futuro potrà sfruttare questa qualità di Carles Perez per superare le difese avversarie.