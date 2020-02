Barcellona, Setièn sugli infortuni: “Una disgrazia, a saperlo non avrei dato via libera per Carles Perez”

Periodo non semplice in casa Barcellona. Messi e il manager Abidal sono ai ferri corti, ma a preoccupare il tecnico Setièn sono gli infortuni. I blaugrana in questa fase della stagione, visto anche l’ultimo infortunio di Demebelè, si ritrovano a disporre di meno di 18 giocatori di movimento. Un ulteriore rammarico del mister della squadra catalana arriva poi dal mercato. “È una disgrazia. A sapere prima cosa sarebbe successo, non avrei mai lasciato andare alla Roma Carles Perez. Mi pento di aver dato il via libera” ha detto ieri in conferenza stampa.