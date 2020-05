Barcellona, il figlio di Piqué in giro con la maglia personalizzata della Roma – FOTO

Nei giorni scorsi per le strade di Barcellona c’era una maglia della Roma. Niente di strano, se non fosse che ad indossarla fosse Milan Piqué, il figlio del difensore spagnolo Gerard e della cantante Shakira. Si tratta della seconda maglia della stagione 2017-2018, l’annata peraltro della storica eliminazione proprio del Barcellona all’Olimpico contro la Roma nei quarti di Champions League. Né Dzeko né De Rossi, ma per il piccolo Piqué una maglia personalizzata con il suo nome e il numero numero tre. Milan ha 7 anni ed è il primo dei due figli della coppia Piqué-Shakira (l’altro si chiama Sasha e ha due anni in meno del fratellino). Gioca a calcio ed è appassionato di maglie: ne colleziona tantissime grazie all’aiuto del papà.