Barcellona Femminile, Panos: “A Roma atmosfera fantastica. Domani servirà lo stesso”

Le parole della spagnola: "Non siamo abituate ad avere un piccolo vantaggio e la chiave in questo ritorno sarà creare una sinergia con il pubblico"

Sandra Panos, portiere del Barcellona femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno al Camp Nou contro la Roma femmnile: "A Roma abbiamo vissuto un’atmosfera fantastica e spero che accada anche qui e invito i tifosi a dare un ultimo sforzo per sostenerci e venire a vedere una partita che sarà bella da vedere". Queste le prime parole di Panos che ha dunque elogiato il clima vissuto allo Stadio Olimpico all'andata quando sugli spalti erano presenti 39.454 spettatori. La spagnola ha poi proseguito: "Per quando riguarda l’andata potevamo migliorare nel controllo della gara, non siamo abituate ad avere un piccolo vantaggio e la chiave in questo ritorno sarà creare una sinergia con il pubblico per avere la meglio sulla Roma".