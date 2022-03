Barcellona, dalla Spagna: sarà la Roma l’avversaria nel prossimo trofeo Gamper

Il 6 o 7 agosto i giallorossi dovrebbero sfidare i blaugrana: manca l'ufficialità

Sarà la Roma la prossima avversaria del Barcellona nel trofeo 'Gamper'. A riportarlo nella sua edizione online è 'sport.es', quotidiano molto vicino alle vicende blaugrana. La squadra di Xavi, che ieri ha dominato 4-0 il Real Madrid nel 'Clasico' del Bernabeu, sta organizzando gli impegni della preparazione alla stagione 2022/23. Oltre alle tournée in Australia e Stati Uniti, resta ancora da ufficializzare invece l'avversaria nel consueto trofeo estivo, storico per la città di Barcellona e giunto alla sua 57esima edizione. E secondo questa indiscrezione sarà proprio la squadra di José Mourinho, che ha cominciato la sua carriera proprio al 'Camp Nou' come vice di Van Gaal, per poi diventare il rivale per eccellenza degli azulgrana tra Real Madrid, Chelsea e Inter. Mancherebbe quindi solo la conferma ufficiale su Barcellona-Roma, che dovrebbe andare in scena il 6 o 7 agosto 2022, ovviamente al 'Camp Nou'.