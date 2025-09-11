Banfi: “Comincio a credere in questa Roma, rischiamo di vincere lo Scudetto”

Le parole del noto attore e tifoso giallorosso: "Mi piacerebbe conoscere i Friedkin, sono persone che stanno man mano amando sempre di più la Roma"

11 settembre 2025

Lino Banfi, attore e noto tifoso della Roma, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7 parlando del nuovo corso giallorosso con Ranieri, Massara e Gasperini e non solo. Ecco le sue dichiarazioni:

Le piace la Roma che sta nascendo con Ranieri, Massara e Gasperini? “Ho sempre detto che per la Roma ci voleva un presidente italiano, romano, ma sto cominciando a rivalutare questo concetto. Mi piacerebbe conoscere i Friedkin, sono persone che stanno man mano amando sempre di più la Roma. Sono sicuro che con un Ranieri alle spalle di Gasperini, che ho avuto come allievo come Oronzo Canà ed era tra i più bravi, dovrebbe andare tutto bene. Adesso comincio a credere in questa Roma, ci credo“.

Condivide questo progetto focalizzato sui giovani di belle speranze? “Mi piace molto, lo condivido. Poi c’è Dybala, che non ha ancora dato tutto quello che ha, non è fragile per niente e deve segnare ancora tanti gol. Il popolo romanista è unico, sarebbe un peccato di Dio vivere a Roma e non essere tifosi giallorossi. Vorrei conoscere Gasperini e Ranieri, conosco la figlia ma mi auguro di tornare presto allo stadio. Quest’anno ci sono stato, ma in segreto. Sono entrato nei 90 anni, non riesco ad andare sempre in modo pimpante“.

Ha avuto paura in estate, durante il mercato? “All’inizio sembrava il mercato di Porta Portese, ma piano piano si è messo a posto. Il romano, in generale, si arrabbia quando qualcuno non mantiene una promessa. A quel punto non la fare. Meglio non avere un romano arrabbiato. Alla fine Gasperini ha ‘afferreto’ il 5-5-5, lo vedo nei suoi movimenti“.

Prima del centenario la Roma vincerà qualcosa? “Ma certo. Quest’anno rischiamo di vincere lo Scudetto“.