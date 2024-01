Balzaretti: “Voglio bene a De Rossi. Può solo fare bene”

Federico Balzaretti, con un passato con la maglia della Roma che lo lega sia a De Rossi che al popolo romanista per uno storico gol in un Derby, ha parlato, prima della partita contro il Milan, ai microfoni di Sky Sport in virtù del suo ruolo di responsabile dell’area tecnica dell’Udinese complimentandosi con il nuovo allenatore della Roma: “Se è destinato ad una grande carriera lo dirà il campo. Sicuramente gli voglio un bene dell’anima e sono felicissimo per lui. Siamo cresciuti insieme: abbiamo giocato in Under 20 e 21, alla Roma e in Nazionale maggiore. Ci conosciamo da una ventina di anni almeno. Gli ho solo scritto di immaginare la sua emozione e i brividi sulla panchina alle 18:00 con la Curva che canterà il suo nome. Sono contentissimo per lui, gli auguro il meglio soprattuto nelle prossime partite. Ha già battuto il Verona, poi affronterà Salernitana e Cagliari. A noi andrebbe bene. Ha quella leadership ed indole di protezione del gruppo straordinario che hanno i capitani, i leader e quelli che mettono l’insieme prima del singolo. Lo ha sempre avuto e lo avrà anche da allenatore. Dovrà chiaramente avere altre doti, con l’esperienza mautrerà sempre di più. Ha grande passato e, poi a Roma è di casa, conosce l’ambiente e tutti. Può solo fare bene”.