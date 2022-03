Balzaretti: “Vina ha tanti difetti, pensavo si adattasse più in fretta”

L'ex terzino giallorosso sull'uruguaiano: "Pensavo che con Mourinho potesse colmare le carenze, ma può migliorare. Anche Maitland-Niles sta deludendo"

Chi andrà direttamente in Europa League? "Se dovessi parlare con il cuore direi la Roma, l’impegno del giovedì toglie energie ma è tutto aperto. I giallorossi sono i favoriti in Conference League insieme al Leicester e il finale di stagione potrà riservare sorprese".

Si aspettava questa vittoria della Roma al derby? "E’ stata una vittoria netta, sulla carta questa differenza non c’è. Il fatto di aver segnato subito ha agevolato la gara e quando la Roma gioca in quel modo ha le qualità offensive per far male a tutti. Sono stati bravi a mettere in difficoltà la Lazio che ha giocato al di sotto delle sue qualità. Credo che debba essere le benzina per il continuo della stagione. Porterà entusiasmo e adrenalina".