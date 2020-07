Balzaretti: “Fonseca sta facendo un buon lavoro. Difficile che se ne vada dalla Roma”

Federico Balzaretti, ex giocatore della Roma, è stato intervistato dal portale Marca per un’opinione su José Bordalás, allenatore del Getafe rientrato nei radar giallorossi prima dell’arrivo di Paulo Fonseca. Di seguito le sue dichiarazioni: “È un allenatore che sta facendo molto bene in Spagna e in Europa. Sicuramente può allenare una grande squadra come la Roma. In questo momento, però, nulla suggerisce che Bordalás sarà il prossimo tecnico. Fonseca sta facendo un buon lavoro e penso che non ci siano possibilità che se ne vada. È molto difficile “.

Poi una parentesi sulla natura tattica di Bordalás: “Bordalás e Fonseca sono agli antipodi per schemi di gioco e pensiero. L’identità della Roma è molto chiara con Fonseca. Qui, come ho detto, si dice che Getafe sia la squadra più italiana in Spagna, è molto forte sulla difensiva, molto tattico. Questo è quello che la stampa in Italia pensa”.

Infine la sua visione del prossimo turno di Europa League, che vede impegnata l’Inter proprio contro il Getafe di Bordalás: “Il Getafe è una squadra molto difficile da sfidare. Una singola partita sarà complicata dalle caratteristiche della squadra, forte difensivamente e che ha attaccanti di qualità. L’Inter anche ha avuto un’ottima stagione, passando alcuni momenti di difficoltà: ha iniziato bene la stagione, poi ha fatto una seconda parte con poca continuità. Sarà una partita aperta. L’Inter ha più qualità ma il Getafe è una squadra forte e tattica. Ci sono mille fattori”.