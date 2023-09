Balotelli attacca Mourinho: “Dovrebbe prendersi le sue responsabilità da uomo”

Mario Balotelli, ai microfoni di "Vox to BOX" in onda su TvPlay, è tornato a parlare di José Mourinho. Dopo gli elogi di quale giorno fa, "super Mario" in questa circostanza è stato molto duro nei confronti del suo ex tecnico reduce dal ko contro il Genoa: "Dico sinceramente alcune volte dovrebbe prendersi delle responsabilità da uomo". Queste le prime parole di Balotelli che poi conclude rincarando la dose: "Come si prende gli elogi, è giusto prendersi anche le responsabilità".