Ballardini sulla vittoria contro la Roma: “Non abbiamo avuto il tempo di godercela”

"Bel risveglio dopo Roma? In realtà abbiamo dormito molto poco, dopo Roma, perché siamo arrivati tardi". Queste le parole di Davide Ballardini che in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, ha voluto ricordare la vittoriosa trasferta nella Capitale in Coppa Italia: "In generale dopo la partita si dorme poco, perché si è ancora carichi di adrenalina per la prestazione. Non abbiamo avuto il tempo di gustarci una buona partita, una bella vittoria: non l’abbiamo avuto perché la testa era già proiettata alla gara successiva". L'allenatore della formazione lombarda ha poi concluso: "Al di là del modulo sono importanti compattezza, equilibrio, essere coesi. Mercoledì sera si è vista una squadra bella, compatta, voleva giocare quando aveva la palla e voleva difendere bene. Dobbiamo continuare a fare questo".