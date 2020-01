Baldissoni e la Raggi testimonieranno nel processo sullo stadio della Roma

L’iter per il nuovo stadio della Roma procede a rilento e le colpe sono anche dell’operazione Rinascimento che ha portato all’arresto di Parnasi, imprenditore al quale era stata affidata la costruzione dell’impianto. Come riporta askanews, la sindaca Virigina Raggi e il vice presidente dell’Associazione Sportiva Roma,Mauro Baldissoni, testimonieranno nel processo sulla realizzazione della nuova struttura giallorossa che dovrebbe sorgere a Tor di Valle, in cui sono sotto accusa 16 persone.