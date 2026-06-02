Silvio Baldini, ct ad interim della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match amichevole contro il Lussemburgo. Il tecnico ha anche parlato della crescita di Pisilli e del gruppo giovane che ha scelto per questi due impegni. Ecco le sue parole.

Emozionato per questo esordio? "L'emozione c'è stata prima di andare a Coverciano. Per quel mese mi sono sentito emozionato. Una volta entrato in campo devi pensare a giocare, a fare bene e non pensare alle emozioni".

Come si sono allenati i ragazzi? Quanto è rimasto sorpreso dalla disponibilità di Donnarumma? "Tutti i ragazzi si sono allenati benissimo, ma ne ero sicuro perché il conosco. Siamo rimasti sorpresi dell'atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito e, anzi, mi ha sorpreso che hanno ringraziato il gruppo per averli accolti".

C'è della qualità concreta in questo gruppo? "C'è tantissima qualità. Sono giocatori bravissimi che sono nel momento di esplodere come hanno fatto Palestra e Pisilli".