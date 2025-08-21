Il giamaicano ha pubblicato delle foto dell’allenamento di ieri

Redazione

Leon Bailey prova a non pensare all’infortunio rimediato ieri in allenamento. Il giamaicano si carica sui social mettendo le foto del l’allenamento con la descrizione: “Forza Roma”. Ma dovrà passare del tempo - almeno un mese - prima di rivederlo in campo. E i tifosi scherzano sotto al post sui social: “Ma è uno scherzo?”. Non tutti hanno gradito il tempismo nel pubblicare le foto del l’allenamento di ieri. “Un attimo prima del disastro ha scritto un altro tifoso”.

Bailey AS Roma Training Session

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