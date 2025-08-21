Leon Bailey prova a non pensare all’infortunio rimediato ieri in allenamento. Il giamaicano si carica sui social mettendo le foto del l’allenamento con la descrizione: “Forza Roma”. Ma dovrà passare del tempo - almeno un mese - prima di rivederlo in campo. E i tifosi scherzano sotto al post sui social: “Ma è uno scherzo?”. Non tutti hanno gradito il tempismo nel pubblicare le foto del l’allenamento di ieri. “Un attimo prima del disastro ha scritto un altro tifoso”.