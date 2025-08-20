Questa mattina è arrivata l'ufficialità di Leon Bailey ma, al primo allenamento in giallorosso, l'ala giamaicana si è dovuta fermare per infortunio. Bailey domani svolgerà gli esami strumentali del caso ma rischia tre settimane di stop e salterà Bologna e Pisa: il rientro è previsto dopo la sosta. Il classe '97 non è nuovo a questo tipo di problematiche. L'anno scorso infatti, con la maglia dell'Aston Villa, ha saltato ben 12 partite per infortunio. Nel settembre 2024 un infortunio muscolare alla coscia, precisamente al bicipite femorale, lo aveva tenuto fuori circa due settimane saltando 4 partite tra club e Nazionale. A dicembre subì invece una ricaduta alla coscia, uno stiramento muscolare, saltando 'solo' un incontro. A metà febbraio scorso Bailey aveva sofferto un altro infortunio fisico non ben specificato, probabilmente un affaticamento, che lo ha costretto a saltare due gare. Tra fine marzo e inizio aprile, infine, il neo-giocatore della Roma ha subito un infortunio contusivo (non di natura muscolare, quindi), che lo ha costretto ai box per circa tre settimane, alzando bandiera bianca per ben cinque partite.
Bailey, l’infortunio non è una novità: l’anno scorso ha saltato 12 partite
Nei suoi quattro anni con l'Aston Villa sono state ben 53 le partite saltate per infortunio. E c'è una strana coincidenza con il suo primo anno ai Villains
La cronaca infortuni degli anni in Premier: c'è una strana coincidenza—
Nella stagione 2023-24 sono state invece quattro le sfide vissute dai box, l'anno precedente sei. L'annata più 'tragica', sotto questo punto di vista, è stata la 2021-22, quando le gare saltate per infortunio furono addirittura 31 con sole 7 gare giocate da titolare. C'è una curiosità: alla sua prima stagione con la maglia dei Villains, la 2021-22 appunto, Bailey s'infortunò il 20 agosto. La stessa data di oggi ma quattro anni fa, appunto, e anche allora fu costretto a rimanere ai box per circa tre settimane. Sei giorni prima dell'infortunio, però, il giamaicano aveva esordito con l'Aston Villa nella sconfitta contro il Watford.
