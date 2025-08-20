Bailey, l’infortunio non è una novità: l’anno scorso ha saltato 12 partite

Questa mattina è arrivata l'ufficialità di Leon Bailey ma, al primo allenamento in giallorosso, l'ala giamaicana si è dovuta fermare per infortunio. Bailey domani svolgerà gli esami strumentali del caso ma rischia tre settimane di stop e salterà Bologna e Pisa: il rientro è previsto dopo la sosta. Il classe '97 non è nuovo a questo tipo di problematiche. L'anno scorso infatti, con la maglia dell'Aston Villa, ha saltato ben 12 partite per infortunio. Nel settembre 2024 un infortunio muscolare alla coscia, precisamente al bicipite femorale, lo aveva tenuto fuori circa due settimane saltando 4 partite tra club e Nazionale. A dicembre subì invece una ricaduta alla coscia, uno stiramento muscolare, saltando 'solo' un incontro. A metà febbraio scorso Bailey aveva sofferto un altro infortunio fisico non ben specificato, probabilmente un affaticamento, che lo ha costretto a saltare due gare. Tra fine marzo e inizio aprile, infine, il neo-giocatore della Roma ha subito un infortunio contusivo (non di natura muscolare, quindi), che lo ha costretto ai box per circa tre settimane, alzando bandiera bianca per ben cinque partite.