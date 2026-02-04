Bailey-Aston Villa, l’agente svela: “Il suo ritorno non è stata una scelta della Roma”

Da pochi giorni si è concluso il mercato e la Roma ha deciso di concentrare gli investimenti soprattutto sul reparto offensivo, uno dei più carenti in questi primi mesi di stagione. Tra i giocatori coinvolti in questo contesto c’era anche Leon Bailey, che, a causa di continui infortuni e di un inserimento mai completamente riuscito, ha fatto ritorno anticipato all’Aston Villa, interrompendo il prestito con i giallorossi. L’addio non ha creato particolari problemi alla Roma, che in quella zona di campo si è coperta con Zaragoza e Venturino, pronti a raccogliere il testimone. A chiarire il motivo del rientro è intervenuto l’agente-padre del giocatore ai microfoni di CVM Television: "Non è tornato all’Aston Villa perché non voluto dalla Roma, ma perché il club aveva bisogno di lui. Lo hanno voluto indietro, perché gli serviva un giocatore del suo livello".