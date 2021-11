Bagni: “Mourinho sta facendo i miracoli per tenere la Roma in alto”

Lex Inter e Napoli: "Io lo amo. si sa caricare e sa sopportare tutte le responsabilità"

Salvatore Bagni, ex ala di Napoli e Inter, intervistato dalla trasmissione Il Diabolico e il Divino, in onda su New Sound Level, ha parlato anche di Roma: "Io amo Josè Mourinho, ho sempre avuto un grande rapporto con Massimo Moratti e abbiamo condiviso quest’amore per Mourinho. Lo Special One si sa caricare e sa sopportare tutte le responsabilità, ha messo le mani avanti quest’anno ricordando il distacco della Roma dalla prima in classifica l’anno scorso. Mourinho è in gioco per competere per il quarto posto che sarebbe una cosa complicatissima, la gente crede in questa squadra e Mourinho sta facendo i miracoli per tenerla in alto".