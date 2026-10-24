Le sue parole: "Sono contento di essere qui, all’inizio è stata dura ma ora mi sento bene”

Redazione
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Benoît Badiashile, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Come sta andando l’andamento? “Sono contento di essere qui, all’inizio è stata dura ma ora mi sento bene”.

Malen lo conosci, come si ferma? “Ci ho giocato contro quando era all’Aston Villa, è veramente forte. Dovremmo lavorare di squadra per fermarlo”.

badiashile nSSC Napoli v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

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