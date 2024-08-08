Loic Badé è il nuovo nome sul taccuino di Florent Ghisolfi. Il DS, dopo aver puntellato il centrocampo con l'acquisto di Le Fée e aver sistemato il reparto offensivo con gli arrivi di Matias Soulé e Artem Dovbyk, ha deciso di concentrare i suoi sforzi sulla difesa. La difesa, lo scorso anno, ha avuto diversi problemi a causa dei numerosi infortuni che hanno costretto ad arretrare Bryan Cristante. Attualmente, il reparto dei centrali dei giallorossi è composto da: Mancini, Ndicka, Kumbulla e Smalling. Gli ultimi due non convincono del tutto: l'albanese non ha brillato in termini di rendimento, e il prestito al Sassuolo ha evidenziato diverse lacune; l'inglese, a causa di un infortunio, ha giocato solo 12 partite la scorsa stagione. Entrambi sono in uscita e, rispetto allo scorso anno, Daniele De Rossi ha perso anche Hujisen e Llorente. Per questo motivo, ha richiesto un difensore veloce, individuato in Badé. Il Siviglia chiede 20 milioni di euro cash per il francese, ma i capitolini vorrebbero inserire delle contropartite nell’operazione per abbassare il prezzo. La trattativa non sarà semplice, ma Ghisolfi ha già dimostrato di saper gestire operazioni complesse nei primi mesi della sua gestione

Chi è Badé e quali sono i legami con la Roma

Loic Badé, classe 2000, è di nazionalità francese ma ha origini ivoriane e nigeriane. Ha iniziato la sua carriera nella capitale parigina con il Paris FC, prima di trasferirsi al Le Havre. Qui, in pochissimo tempo, è passato dalla primavera alla seconda squadra, con la quale ha vinto il campionato amatoriale francese. Nel 2019 ha esordito con il club della Normandia. Durante questa parentesi in prima squadra, ha attirato l'attenzione dell'attuale DS della Roma, Florent Ghisolfi, che nel luglio del 2020 lo ha portato al Lens a titolo gratuito. Dopo un solo anno, il centrale è stato acquistato dal Rennes per 17 milioni di euro, portando nelle casse della società dell'Alta Francia una grossa plusvalenza. Dopo un anno, la sua avventura transalpina è terminata poiché è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest, dove non ha collezionato presenze, finché non si è trasferito al Siviglia, dove è esploso definitivamente, totalizzando oltre 60 presenze e 2 gol. Nel palmares di Badé è presente anche un'Europa League, conquistata a Budapest proprio contro la Roma. Attualmente, il centrale difensivo è impegnato con la Nazionale francese Under 23 alle Olimpiadi, dove venerdì 9 agosto affronterà la Spagna in finale. La medaglia è ormai certa, oro o argento, come quella del possibile nuovo allenatore del difensore, Daniele De Rossi, che nel 2004 conquistò la medaglia di bronzo ad Atene. Le coincidenze, a volte, sono segnali misteriosi ai quali bisogna credere. E per Badé queste sono molte: dagli esordi con la maglia giallorossa del Lens, con Ghisolfi come Direttore Sportivo, alla prima coppa europea vinta contro la Roma, fino alla medaglia olimpica come De Rossi.

Federico Roscioli