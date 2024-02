Bacci (primo allenatore Baldanzi): “Roma è una piazza che lo caricherà”

Quanta soddisfazione c’è nel vedere Baldanzi in un grande club come la Roma? “Ho avuto la fortuna di essere stato il suo primo allenatore, l’ho portato io all’Empoli. Sono tanti anni che faccio l’istruttore al Castelfiorentino, Baldanzi ha sempre mostrato qualcosa in più degli altri, ho sempre creduto in lui. Il ragazzo ha dimostrato piano piano il valore che mostrava sin da piccolino”.