Francesco Totti torna in campo. Oggi alle 18 l’ex capitano della Roma sarà uno dei protagonisti degli “Azzurri Legends“: la selezione delle leggende della Nazionale Italiana sfiderà le leggende della Germania, un revival della “classica” del calcio tra due Nazionali tra le più titolate al mondo. Insieme a Totti ci sono anche altri ex giallorossi tra i convocati, tra cui Bruno Conti, Panucci, Perrotta, Tommasi, Balzaretti e Toni. Il match sarà in diretta su Sky Sport.