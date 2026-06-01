Sardar Azmoun non parteciperà al Mondiale 2026, al via tra 10 giorni negli USA, in Canada e Messico, con il 'suo' Iran. L'ex attaccante della Roma, oggi in forza al Shabab Al-Ahli, infatti non è stato convocato dalla Nazionale iraniana nonostante sia il terzo miglior marcatore nella storia del suo Paese. Azmoun dallo scorso marzo è considerato un 'traditore' in patria e il motivo è presto svelato.

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Alla base ci sarebbero delle foto pubblicate (e poi cancellate) a metà marzo su Instagram dallo stesso Azmoun (che risede a Dubai) in compagnia di Mohammed bin Rashid Al Maktoum e Mohammed bin Zayed Al Nahyan, rispettivamente primo ministro e presidente degli Emirati Arabi Uniti, Paese considerato nemico da parte di Teheran (che dopo lo scoppio della guerra ha attaccato direttamente anche Dubai) e alleato degli Stati Uniti. Già in passato, però, Azmoun aveva espresso sui social il proprio dissenso rispetto al regime iraniano, ma finora non aveva mai pagato dazio sul campo. Ora invece, pur avendo trascinato l'Iran con sei gol e tre assist in undici partite nelle qualificazioni asiatiche, non prenderà parte ai Mondiali 2026.