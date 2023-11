Azmoun: “Ho aspettato a lungo questo gol. È stata un’emozione incredibile”

Partiamo delle emozioni di questo finale. "Partita molto dura, lo sapevamo. Eravamo concentrati sul non perdere. Abbiamo lottato fino alla fine mostrando carattere. È il giusto premio davanti ai nostri tifosi"

Che emozione è segnare il primo gol in Serie A? "È incredibile. L'ho aspettato a lungo lavorando duro. Amo questo club e questa città".

A chi dedichi questo gol. "È per a mia famiglia, i miei genitori e mia moglie".

Questa squadra non muore male. "Si certo. Abbiamo carattere e giochiamo davanti ad un pubblico magnifico".

