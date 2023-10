Azmoun, dal ruolo alle condizioni fisiche: ora Sardar vuole prendersi la Roma

L'iraniano si è ristabilito fisicamente e oggi scenderà in campo con l'Iran. Vuole ritrovare minuti e gol per non essere l'ennesimo attaccante di riserva che si è perso con la maglia giallorossa

Marco Di Cola Collaboratore

Sorriso stampato sulle labbra e una grande voglia di spaccare il mondo. Il biglietto da visita di Sardar Azmoun recita molte cose come "attivista contro il regime", "più di 150 gol in carriera", "il Messi iraniano", ma a non essere specificato è il suo ruolo in campo. Prima punta? Poco incisivo in zona gol. Seconda punta? Deve migliorare nel gioco con la squadra. Trequartista? Esperimento provato da Xabi Alonso senza particolare successo. Quale potrebbe essere dunque il ruolo di Azmoun in questa Roma? Arrivato nell'ultima settimana di mercato tra critiche e meme virali e una condizione precaria, Sardar non ha ancora perso il sorriso nonostante gli appena 19 minuti giocati in stagione spalmati su 3 partite. Nessun rancore nemmeno dopo l'esclusione dalla lista Uefa tanto che nell'ultima sfida contro il Servette, era in tribuna a fare il tifo per i compagni. L'arrivo nella Capitale di Big Rom gli ha chiuso le porta del numero 9 e il rendimento di Belotti invece, gli ha tolto la possibilità di essere la prima alternativa offensiva. Azmoun ha scelto la Roma preferendola a tante altre offerte, Premier league su tutte, e non ha intenzione di arrendersi alle prime difficoltà.

Le condizioni fisiche di Azmoun — "Ready to play? No, I’m ready to die". Questa la risposta data ad un cronista che ha esaltato tutto l'ambiente giallorosso. La verità è che Azmoun si è presentato a Trigoria con un infortunio non di poco conto (rottura della fibra muscolare) e questo ne ha minato l'inserimento. Ora però si è completamento ristabilito e la ritrovata convocazione con la nazionale iraniana ne è la controprova (aveva saltato le ultime partite a metà settembre). Oggi scenderà in campo (probabilmente nell'undici titolare) nel match amichevole contro la Giordania. Vuole ritrovare minuti ma soprattutto i gol visto che l'ultimo con i club risale addirittura allo scorso 13 aprile nei quarti di finali di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise. L'obiettivo è non fare la fine degli attaccanti di riserva passati da Trigoria negli ultimi anni. Nomi "esotici" come il suo: da Schick a Solbakken e Shomurodov. Tanti attaccanti senza un ruolo definito che si sono persi con la maglia giallorossa ma Sardar vuole convincere tutti, Mourinho in primis.

