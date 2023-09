Azerbaigian-Belgio: Lukaku titolare. Giocherà in attacco con Bakayoko e Carrasco

Alle ore 15 alla "Dalga Arena" di Baku si gioca Azerbaigian-Belgio, gara valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024 (gruppo F). Nel Belgio Romelu Lukaku schierato dal 1' e sarà il capitano. C'è curiosità nel vedere quanti minuti sarà impiegato dal Ct del Belgio e la condizione fisica dell'attaccante giallorosso: "È pronto. Forse ha giocato poco con la Roma ma è sempre rimasto in forma. Anche senza i minuti disputati contro il Milan sarebbe partito titolare. È il nostro capitano ed molto importante per la nazionale - ha detto il tecnico Tedesco -. Non credo che Lukaku possa restare in campo 90 minuti. Quelli che hanno giocato nella loro squadra sono avvantaggiati". In classifica i padroni di casa sono ultimi (insieme all'Estonia) con un solo punto, mentre gli ospiti sono secondi con sette punti. Sono quattro i precedenti tra le due Nazionali con i "Diavoli Rossi" avanti per 3-0 e un pareggio; l'arbitro della sfida sarà il serbo Nenad Minakovic.