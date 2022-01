Avvocato, modella e dirigente: chi è Cristiana, la moglie di Sergio Oliveira

Sposati dal 2019, arriveranno in Italia con il loro cagnolino e lei si dividerà tra Roma e Oporto. Il centrocampista ha definito le nozze: “Il miglior contratto della mia vita”

Roberta Moli

Molto seguita su Instragram, Ceo di un’agenzia di modelle dopo essere stata a sua volta modella (più per passione che per lavoro), Cristiana Goncalves Pereira è la nuova wag della Roma. Portoghese, è sposata con il centrocampista giallorosso e secondo i media del suo paese è entusiasta di iniziare in Italia una nuova avventura. Avvocato, con un master in economia legale (specializzazione nel mondo del calcio), ha oltre 55mila follower su Instagram e nell’ultima foto pubblicata chiedeva al 2022 di essere un bell’anno. Detto, fatto, visto che ad ora si apre con l’arrivo del marito da quel Mourinho con cui condivide agente, idee e carattere.

Chi è la moglie di Sergio Oliveira

Trent’anni compiuti lo scorso agosto, da due anni sposata con Oliveira, nelle ultime vacanze estive ha scelto l’Italia e in particolare Capri per rilassarsi, con immancabile sosta al ristorante Da Paolino e ai Faraglioni. Per adesso in famiglia non ci sono bambini ma un piccolo cagnolino che si trasferirà a Roma con la coppia e magari continuerà a seguirli nei loro viaggi in giro per il mondo. Maldive, Dubai, Est Europa, Bali, Oliveira e la moglie amano girare il mondo, possibilmente in coppia. “Mi diverto - ha raccontato qualche tempo fa - con i social e con i viaggi, ma sono un’avvocato e questo è il mio lavoro, anche se ho presentato alcuni eventi e fatto alcune campagne pubblicitarie”.

Il matrimonio di Sergio Oliveira e Cristina

Il loro legame va avanti dal 2016, quando si sono sposati, il 14 giugno 2019, lui ha parlato di “contratto migliore della mia vita” e lei di “felicità massima”. Le nozze, davanti ad oltre 200 invitati, sono state celebrate nella chiesa Nostra Signora da Lapa di Oporto e l’anno dopo Cristiana ha iniziato a lavorare come Ceo della Best Model Agency: “Un’enorme opportunità per me”. L’agenzia ha sedi a Oporto e Lisbona, lei si dividerà tra Roma e il Portogallo ma, per chi lavora nella moda, l’Italia può essere davvero una marcia in più su molti mercati. Un motivo ulteriore, quindi, per dire subito sì alla proposta giallorossa.

matrimonio oliviera