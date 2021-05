Aurora Leone discriminata alla Partita del Cuore, la Roma: “Inaccettabile”

L'attrice dei "The Jackal" ha ricevuto offese di genere e la società giallorossa prende in maniera convinta le sue parti

La Roma femminile si schiera compatta in favore di Aurora Leone. Ecco il tweet di sostegno: "Da quando in qua le donne giocano?" Ancora. Ancora ci ritroviamo a sentire queste frasi inaccettabili. Forza Aurora!". L'attrice nella serata di ieri ha denunciato un episodio di discriminazione subito durante una cena alla vigilia della Partita del cuore. Aurora Leone, che fa parte del gruppo comico "The Jackal" è stata invitata dagli organizzatori dell'evento ad alzarsi dal tavolo in quanto donna, accompagnando l'invito con frasi come "Da quando in qua le donne giocano a calcio? Il completino te lo metti in tribuna" e "tu sei l’accompagnatrice, non puoi stare qui”. L'attrice ha ribadito di essere stata chiamata ufficialmente a partecipare all'evento ma dopo queste frasi è cominciato un litigio ed è stata addirittura cacciata dall'albergo. Aurora Leone ha, in una storia Instagram, raccontato il brutto episodio invitando comunque a continuare a donare per finanziare la ricerca contro il cancro, il motivo per cui è stata organizzata la Partita del cuore.