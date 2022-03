Aurier e la lite con Mourinho: “Diceva di avere paura di me, ecco come ho reagito”

Prima di una partita di Champions League giocata dal Tottenham contro l'Olympiacos, lo Special One criticò fortemente il giocatore

José Mourinho è sempre stato un'allenatore schietto. Riprende i suoi in pubblico e, come visto a Trigoria, anche tra le quattro mura dello spogliatoio. Prima di una partita di Champions League giocata dal suo Tottenham contro l'Olympiacos, il destinatario delle sue critiche fu Serge Aurier. Il motivo che avrebbe potuto facilitare la sua partenza dal club inglese sarebbe stato anche il rapporto non idilliaco con il suo allenatore. Il giocatore ritorna a parlare su Instagram dell'episodio, della sua reazione quando lo Special One gli disse di non fidarsi al 100% di lui: "Mourinho mi ha detto: "Ho paura di te, ho paura di metterti a marcare perché temo che tu faccia qualche danno". Lì per lì, ho pensato "ma che stai dicendo?". In realtà non sono così, sono riflessivo. In quel momento stavo per rispondergli e avevo voglia di dirgli "allora metti un'altra persona" ma poi nella mia testa mi sono detto lascia stare. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto dire qualcosa di cattivo. Ma adesso sono cresciuto".