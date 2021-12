Auguri di buon Natale a tutti i lettori di Forzaroma.info

Forzaroma.info non si fermerà anche in questi giorni di festività, il nostro sito rimarrà aggiornato per tenervi sempre informati su tutto quello che accade nel mondo giallorosso

Gianluca Lengua

Con l’arrivo del Natale si chiude il girone d’andata della nostra amata Roma. La squadra tornerà ad allenarsi giovedì 30 dicembre per preparare il test determinante in casa del Milan del 6 gennaio e poi quello con la Juventus del 9 gennaio all'Olimpico. Forzaroma.info non si fermerà anche in questi giorni di festività, il nostro sito rimarrà aggiornato per tenervi sempre informati su tutto quello che accade nel mondo giallorosso.

Con l’occasione auguriamo buone feste e un sereno Natale a tutti i lettori e alle loro famiglie.