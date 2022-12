Auguri di buon Natale a tutti i lettori di Forzaroma.info

Forzaroma.info non si fermerà anche in questi giorni di festività, il nostro sito rimarrà aggiornato per tenervi sempre informati su tutto quello che accade nel mondo giallorosso

Con l'arrivo del Natale, si avvicina anche il ritorno in campo della Roma. Il 26 dicembre è in programma la ripresa degli allenamenti a Trigoria per preparare al meglio la prima gara ufficiale dopo la sosta per il Mondiale contro il Bologna all'Olimpico (4 gennaio). Forzaroma.info non si fermerà anche in questi giorni di festività, il nostro sito rimarrà aggiornato per tenervi sempre informati su tutto quello che accade nel mondo giallorosso.