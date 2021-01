Audero: “Partita combattuta, avevamo davanti un avversario difficile”

Nel post-partita di Roma-Sampdoria, ai canali ufficiali del club blucerchiato ha parlato il portiere Emil Audero. Queste le sue dichiarazioni:

EMIL AUDERO AI CANALI UFFICIALI DELLA SAMPDORIA

E’ stata una partita veramente difficile oggi, con un clima meteorologico assurdo. Abbiamo provato a pareggiarla fino alla fine, non ci siamo riusciti. Peccato, avevamo avuto anche qualche buona occasione. Quello di Dzeko è stato un bel gol. E’ stata una partita combattuta, peccato per il risultato. Avevamo davanti un avversario difficile, personalmente sono dovuto restare concentrato già dai primi minuti, con tante conclusioni verso la porta. Come prima partita dell’anno salvo sicuramente la voglia di non mollare e di lottare fino alla fine, per provare a riprendere una partita complicata e per poco non ci siamo riusciti. Dovremo essere bravi a ricaricarci il prima possibile, sapendo però che non siamo i soli a giocare ogni 3 giorni. È qualcosa che ci portiamo avanti da inizio stagione e sarà così fino alla fine. Anche per gli altri ci sarà un dispendio di energie notevole.