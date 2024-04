Atp Montecarlo, Totti in tribuna per seguire la finale tra Tsitsipas e Ruud

Francesco Totti non passa mai inosservato. L'ex capitano giallorosso questo pomeriggio si è seduto sulle tribune del Court Rainier III per assistere alla finale dell'Atp di Montecarlo tra Stefanos Tsitsipas (che ha eliminato Sinner in semifinale) e Casper Ruud. La sua presenza, insieme a quella della compagna Noemi Bocchi, è stata notata anche da Tennis TV che sui propri canali social lo ha celebrato con la frase: "Roma Legend".